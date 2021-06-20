Дзержинские спасатели «побывали на Марсе» и вытащили мужчину из колодца

Поздним вечером 19 июня в Дзержинский райотдел МЧС сообщили о том, что требуется помощь мужчине, который не может выбраться из колодца.



Фото: МЧС.

Как сообщает МЧС, прибывшим в деревню Марс Дзержинского района спасателям стало известно, что сельчанин спустился в колодец при помощи троса, чтобы помочь соседу достать погружной насос. А вот выбраться на белый свет не удалось – оборвался трос.

«Когда мы прибыли к месту вызова, возле колодца находились люди, – рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Дзержинского райотдела по ЧС Андрей Красовский. – Колодец достаточно глубокий – около 15 метров. Находившийся в нем мужчина был в сознании. Мы передали ему по веревке пояс пожарного, но самостоятельно обвязаться он не смог. Старший пожарный Алексей Шабуневич спустился в колодец, зафиксировал мужчину с помощью пояса и дал нам сигнал на подъем».

Спасатели и местные жители подняли пострадавшего на поверхность, он был госпитализирован.