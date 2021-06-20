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Дзержинские спасатели «побывали на Марсе» и вытащили мужчину из колодца

20.06.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поздним вечером 19 июня в Дзержинский райотдел МЧС сообщили о том, что требуется помощь мужчине, который не может выбраться из колодца.

 

Дзержинские спасатели «побывали на Марсе» и вытащили мужчину из колодца
Фото: МЧС.

 

Как сообщает МЧС, прибывшим в деревню Марс Дзержинского района спасателям стало известно, что сельчанин спустился в колодец при помощи троса, чтобы помочь соседу достать погружной насос. А вот выбраться на белый свет не удалось – оборвался трос.

«Когда мы прибыли к месту вызова, возле колодца находились люди, – рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Дзержинского райотдела по ЧС Андрей Красовский. – Колодец достаточно глубокий – около 15 метров. Находившийся в нем мужчина был в сознании. Мы передали ему по веревке пояс пожарного, но самостоятельно обвязаться он не смог. Старший пожарный Алексей Шабуневич спустился в колодец, зафиксировал мужчину с помощью пояса и дал нам сигнал на подъем».

Спасатели и местные жители подняли пострадавшего на поверхность, он был госпитализирован.

 
 
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Поздним вечером 19 июня в Дзержинский райотдел МЧС сообщили о том, что требуется помощь мужчине, который не может выбраться из колодца.  
 
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