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Дзержинские спасатели «побывали на Марсе» и вытащили мужчину из колодца
Источник материала: Навiны
Поздним вечером 19 июня в Дзержинский райотдел МЧС сообщили о том, что требуется помощь мужчине, который не может выбраться из колодца.
Как
«Когда мы прибыли к месту вызова, возле колодца находились люди, – рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Дзержинского райотдела по ЧС Андрей Красовский. – Колодец достаточно глубокий – около 15 метров. Находившийся в нем мужчина был в сознании. Мы передали ему по веревке пояс пожарного, но самостоятельно обвязаться он не смог. Старший пожарный Алексей Шабуневич спустился в колодец, зафиксировал мужчину с помощью пояса и дал нам сигнал на подъем».
Спасатели и местные жители подняли пострадавшего на поверхность, он был госпитализирован.
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Поздним вечером 19 июня в Дзержинский райотдел МЧС сообщили о том, что требуется помощь мужчине, который не может выбраться из колодца.
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