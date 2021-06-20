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На какие отрасли у нас выделяют больше всего бюджетных средств?

20.06.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интересно, сколько денег из бюджета у нас выделяют на медицину, а сколько – на спортивную отрасль? Г. Николаеня

На финансирование отрасли «Здравоохранение» в 2021 году предусмотрено примерно 1,67 млрд руб., расходы на физическую культуру и спорт запланированы в сумме порядка 0,2 млрд руб. Такие данные приводятся в Бюджете Республики Беларусь для граждан на 2021 год, опубликованном Министерством финансов.

Отмечается, что наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета занимают расходы на общегосударственную деятельность (48,87%, или 13,37 млрд руб.). Для сравнения, на финансирование отрасли «Образование» предусмотрено около 1,29 млрд руб., расходы в сфере культуры и СМИ должны по плану уложиться в сумму около 0,3 млрд руб., на национальную оборону и обеспечение национальной безопасности предусмотрено более 4,2 млрд руб., пишет aif.by
 
 
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Интересно, сколько денег из бюджета у нас выделяют на медицину, а сколько – на спортивную отрасль? Г. Николаеня
 
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