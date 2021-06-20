На какие отрасли у нас выделяют больше всего бюджетных средств?

На финансирование отрасли «Здравоохранение» в 2021 году предусмотрено примерно 1,67 млрд руб., расходы на физическую культуру и спорт запланированы в сумме порядка 0,2 млрд руб. Такие данные приводятся в Бюджете Республики Беларусь для граждан на 2021 год,Министерством финансов.

Отмечается, что наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета занимают расходы на общегосударственную деятельность (48,87%, или 13,37 млрд руб.). Для сравнения, на финансирование отрасли «Образование» предусмотрено около 1,29 млрд руб., расходы в сфере культуры и СМИ должны по плану уложиться в сумму около 0,3 млрд руб., на национальную оборону и обеспечение национальной безопасности предусмотрено более 4,2 млрд руб.,aif.by