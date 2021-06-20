Nike признали самым перепродаваемым брендом в мире









В люксовом сегменте на сайтах Depop, eBay, Asos Marketplace, Etsy и Vestiaire Collective пользуются популярностью Louis Vuitton, Gucci, Off-White, Prada, Chanel, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana, Hermès и Valentino.





Кроме того, среди самых перепродаваемых брендов выделяют Zara, Topshop, Asos, Adidas, Ralph Lauren, H&M, PrettyLittleThing, River Island и Boohoo. А вот на популярной среди представителей поколения Z платформе Depop чаще всего покупают вещи Topshop, Nike и Zara.