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Nike признали самым перепродаваемым брендом в мире
Источник материала: Партизан
Nike возглавил рейтинг самых популярных брендов на рынке ресейла. Это выяснила британская компания SaveOnEnergy, проанализировав популярные ресейл-площадки в период с 4 по 7 июня. Сейчас на сайтах по перепродаже вещей доступно 1,2 млн моделей Nike.
В люксовом сегменте на сайтах Depop, eBay, Asos Marketplace, Etsy и Vestiaire Collective пользуются популярностью Louis Vuitton, Gucci, Off-White, Prada, Chanel, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana, Hermès и Valentino.
Кроме того, среди самых перепродаваемых брендов выделяют Zara, Topshop, Asos, Adidas, Ralph Lauren, H&M, PrettyLittleThing, River Island и Boohoo. А вот на популярной среди представителей поколения Z платформе Depop чаще всего покупают вещи Topshop, Nike и Zara.
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Nike возглавил рейтинг самых популярных брендов на рынке ресейла. Это выяснила британская компания SaveOnEnergy, проанализировав популярные ресейл-площадки в период с 4...
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