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Умер журналист Анатолий Лысенко

20.06.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 85-м году жизни умер известный советский и российский тележурналист Анатолий Лысенко. Об этом сообщает ТАСС.

 Начал карьеру на телевидении в качестве старшего редактора в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.

Лысенко руководил программой «Взгляд», участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Именно он предложил Владиславу Листьеву идею программы «Поле чудес». С 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России».
 
 
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На 85-м году жизни умер известный советский и российский тележурналист Анатолий Лысенко. Об этом сообщает ТАСС.
 
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