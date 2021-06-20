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Умер журналист Анатолий Лысенко
Источник материала: Партизан
На 85-м году жизни умер известный советский и российский тележурналист Анатолий Лысенко. Об этом сообщает ТАСС.
Начал карьеру на телевидении в качестве старшего редактора в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.
Лысенко руководил программой «Взгляд», участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Именно он предложил Владиславу Листьеву идею программы «Поле чудес». С 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России».
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На 85-м году жизни умер известный советский и российский тележурналист Анатолий Лысенко. Об этом сообщает ТАСС.
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