Для армии Беларуси разработали новый БТР на замену еще советского железа

Ужесточение конкуренции на международных рынках вооружения и военной техники вкупе с санкциями, вводимыми США и странами Запада против Беларуси, заставляют предприятия отечественного ВПК осваивать новые рыночные ниши и разрабатывать перспективные образцы продукции. В их числе — бронетранспортер БТР-V2.



БТР-V2. Иллюстрация mzkt.by

8 июня Александр Лукашенко принял заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса.

Лукашенко также был проинформирован о подготовке к 10-й международной выставке вооружения и военной техники Milex-2021, новинках продукции военного и двойного назначения, планируемых к показу на оружейном форуме.

В частности, речь шла и о предстоящей презентации бронетранспортера БТР-V2 (МЗКТ-690003), разработанного в инициативном порядке специалистами ОАО «Минский завод колесных тягачей» в интересах Министерства обороны.

Почему лучше на колесах

Согласно доступной информации, изделие представляет собой полноприводную колесную бронированную машину (КБМ) колесной формулы 8×8 общей массой 19 900 кг, оснащенную стрелково-пушечным и управляемым противотанковым ракетным вооружением.

По замыслу разработчиков, тактико-технические характеристики БТР-V2 позволяют военным и силовикам решать широкий круг боевых задач: оперативно доставлять личный состав к местам боевых действий и спецопераций; осуществлять огневую поддержку военнослужащих на поле боя, их защиту от огня стрелкового оружия, поражающих факторов взрывных устройств и оружия массового поражения; уничтожать открыто расположенную и укрытую живую силу противника, его противотанковые средства, легкобронированную технику и танки.

По мнению аналитиков, новинка от МЗКТ вполне соответствует современным тенденциям развития бронированных машин, в соответствии с которыми соотношение между бронетехникой на гусеничном и колесном ходу в парках многих армий все больше меняется в пользу КБМ.

Как считает известный российский военный специалист, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, причина в том, что колесная бронетехника превосходит гусеничные аналоги по такому ключевому показателю, как ресурс или межремонтный пробег. Важными преимуществами КБМ также являются больший запас хода, меньшая нагрузка на транспортную инфраструктуру, повышенная надежность узлов и агрегатов.

Причем КБМ с пушечным вооружением могут применяться не только в антитеррористических, но и в общевойсковых операциях.

Легко заметить сходство с БМП-1 и БМП-2

Анализируя конструкцию БТР-V2, эксперты приходят к выводу: хотя МЗКТ позиционирует свое изделие как бронетранспортер, его общая компоновка во многом аналогична принятой для советских боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2. В частности, цельносварной бронированный корпус белорусской машины разделен на одно необитаемое отделение — моторно-трансмиссионное и три обитаемых — управления, боевое и десантное.

Моторно-трансмиссионное отделение находится в правой половине передней части корпуса. В нем размещен дизельный рядный шестицилиндровый двигатель китайской компании «Вэйчай-дизель» WP13.480AO мощностью 480 лошадиных сил, агрегатированный с гидромеханической шестиступенчатой коробкой передач (ГМП) МЗКТ-55613. Благодаря объединению двигателя и ГМП в одном силовом блоке на едином подрамнике имеется возможность демонтировать силовой агрегат со всеми системами без слива рабочих жидкостей.

Следует отметить, что БТР-V2 также оснащается дополнительной дизель-генераторной установкой для автономного электропитания основных систем машины и боевого модуля. Это обеспечивает скрытность при засадных действиях, а также позволяет сохранять частичную боеспособность в случае отказа или повреждения основной силовой установки.

В левой половине передней части корпуса, в отделении управления находится рабочее место механика-водителя, оснащенное панелью контрольных приборов и органами управления.

В центральной части корпуса расположено боевое отделение, предназначенное для размещения штатного боевого модуля БМП-2 с соответствующим вооружением:

30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 с двухленточным питанием, стабилизированной в двух плоскостях;

спаренным с пушкой 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ;

пусковой установкой противотанковых управляемых ракет;

системой постановки аэрозольной завесы «Туча».

В задней части корпуса размещено десантное отделение, вмещающее восемь военнослужащих в полной экипировке. Откидывающаяся аппарель в корме БТР-V2 обеспечивает их десантирование в условиях боя и при остановке, и на ходу.

Чтобы снизить воздействие взрывной волны и осколков на экипаж и десант при подрыве на мине или фугасе, в БТР-V2 установлены энергопоглощающие сиденья и подвесной пол. Для защиты от оружия массового поражения смонтирована фильтровентиляционная установка, очищающая забортный воздух от пыли, радиоактивных веществ и бактериальных средств.

Вездеходные качества БТР-V2 обеспечиваются двухскоростной раздаточной коробкой с главным блокируемым дифференциалом, а также ведущими мостами с межколесными и межосевыми дифференциалами с принудительной блокировкой. Высокую проходимость и плавность хода при движении вне дорог изделию МЗКТ придает независимая однорычажная гидропневматическая подвеска колес.

Для повышения живучести на БТР-V2 устанавливаются колеса с бескамерными шинами, обеспечивающими движение на спущенных шинах (в том числе при их повреждении). Уровень давления в них поддерживается центральной системой регулирования, которой управляет механик-водитель.

Рулевое управление с приводом на переднюю двухосевую тележку позволяет боевой машине сохранять высокую маневренность при движении в тяжелых дорожных условиях и по пересеченной местности.



БТР-V2. Иллюстрация mzkt.by

Преодолевать наиболее труднопроходимые участки поможет электрическая лебедка самовытаскивания с тяговым усилием 10 тонн.

Благодаря двум водометным движителям и волноотражателю БТР-V2 может с ходу, без дополнительной подготовки, форсировать разнообразные водные преграды и применяться в качестве плавучего десантно-высадочного средства. Чтобы не допустить затопления, машина оснащена системой индикации наличия воды в корпусе и двумя водооткачивающими насосами.

БТР-V2 способен развивать на асфальтобетонном покрытии скорость до 110 км/час, на плаву — до 10 км/час. Машина рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от −40 до +40 градусов по Цельсию.

Один из козырей — универсальность

Таким образом, достаточно правдоподобным выглядит утверждение, что по совокупности тактико-технических характеристик БТР-V2 в перспективе сможет заменить БМП-1, БМП-2, БТР-70 и БТР-80, находящиеся на вооружении белорусской армии.

И не только. Это изделие является универсальной платформой для создания целого семейства боевых и вспомогательных бронированных колесных машин. Ведь на ней (в том числе и в дистанционно управляемом боевом модуле) можно установить вооружение различного типа, также возможно дополнительное пассивное и динамическое навесное бронирование.

Правда, говоря о перспективах, стоит вспомнить о проекте КБМ МЗКТ-59100 «Умка», который был разработан Минским заводом колесных тягачей еще в 2008 году.

Тогда на основе унифицированного колесного шасси (8×8) с дизель-электрическим приводом и встроенными в ступицы колес электромоторами предполагалось создать семейство боевых и вспомогательных колесных машин с композитным бронированием: БТР, БМП, санитарную, ремонтно-эвакуационную и командно-штабную машины. А в последующем разработать на общей базе боевую машину огневой поддержки с тяжелым вооружением.

К сожалению (возможно, в силу особой новизны), проект «Умка» не получил поддержки (а следовательно и средств) ни Министерства обороны, ни Государственного военно-промышленного комитета. Отсутствие финансирования вынудило МЗКТ свернуть работы, распалась и инициативная группа разработчиков.

Хотя проект БТР-V2 и не столь претенциозен, есть основания считать его второй попыткой создания семейства КБМ на унифицированной колесной платформе.