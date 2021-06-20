Умер журналист, руководитель легендарной телепрограммы «Взгляд» Анатолий Лысенко

Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ОТР.





«Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.

Анатолий Лысенко родился в Виннице в 1937 году. После окончания в 1960 году Московского института инженеров железнодорожного транспорта, а затем аспирантуры во Всесоюзном заочном институте инженеров железнодорожного транспорта преподавал политэкономию, участвовал в освоении целины.

На телевидение Лысенко попал впервые в студенческие годы, с 1959-го был внештатным автором и ведущим молодежных программ, а с 1968-го стал старшим редактором Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения, а с 1986 по 1990 год был заместителем ее главного редактора.

С 1987 года журналист руководил программой «Взгляд», он предложил Владу Листьеву идею телевикторины «Поле Чудес». До 1996 года был гендиректором ВГТРК. В 1990-е участвовал в создании телеканала «ТВ Центр» (сейчас ТВЦ) и сохранении «Москниги».

С 2009 года начал преподавать в ВШЭ на факультете коммуникаций, медиа и дизайна, с 2012 года был гендиректором АНО «Общественное телевидение России».