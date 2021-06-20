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Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной
20.06.2021 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной, сообщили на телеканале Россия 1.
Материал за авторством президента РФ к одной из скорбных дат в мировой истории выйдет в одном из немецких зданий.
Также 22 июня, в День памяти и скорби, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и выступит с речью.
В понедельник, 21 июня, он встретится в Кремле с депутатами Госдумы, а на неделе проведет совещание с членами правительства.
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Материал за авторством президента РФ к одной из скорбных дат в мировой истории выйдет в одном из немецких зданий.
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