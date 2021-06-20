ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной

20.06.2021 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной, сообщили на телеканале Россия 1.

Материал за авторством президента РФ к одной из скорбных дат в мировой истории выйдет в одном из немецких зданий.

Также 22 июня, в День памяти и скорби, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и выступит с речью.

В понедельник, 21 июня, он встретится в Кремле с депутатами Госдумы, а на неделе проведет совещание с членами правительства.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материал за авторством президента РФ к одной из скорбных дат в мировой истории выйдет в одном из немецких зданий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер журналист, руководитель легендарной телепрограммы «Взгляд» Анатолий Лысенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by