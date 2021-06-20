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Кушайте сами! Сеть «Темпо» переименовала пиццу TUT.BY и словила негатив в соцсетях

20.06.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Портал CityDog.by заметил, что в сети пиццерий «Пицца Темпо» из меню пропала пицца з названием TUT.BY, которая была там на протяжении многих лет.

Журналисты городского портала позвонили в службу доставки сети и поинтересовались, куда пропала пицца TUT.BY. Диспетчер ответила, что эта пицца была самой популярной из всех, поэтому ей решили дать фирменное название. В остальном ничего не изменилось – состав начинки остался таким же.



На вопрос, появится ли в заведениях сети другая пицца TUT.BY (возможно, с измененной начинкой), в службе доставки ответили, что нет: «Пиццы с таким названием в меню больше не будет».

 
 
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Портал CityDog.by заметил, что в сети пиццерий «Пицца Темпо» из меню пропала пицца з названием TUT.BY, которая была там на протяжении многих лет.
 
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