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Кушайте сами! Сеть «Темпо» переименовала пиццу TUT.BY и словила негатив в соцсетях
Источник материала: Партизан
Портал CityDog.by заметил, что в сети пиццерий «Пицца Темпо» из меню пропала пицца з названием TUT.BY, которая была там на протяжении многих лет.
Журналисты городского портала позвонили в службу доставки сети и поинтересовались, куда пропала пицца TUT.BY. Диспетчер ответила, что эта пицца была самой популярной из всех, поэтому ей решили дать фирменное название. В остальном ничего не изменилось – состав начинки остался таким же.
На вопрос, появится ли в заведениях сети другая пицца TUT.BY (возможно, с измененной начинкой), в службе доставки ответили, что нет: «Пиццы с таким названием в меню больше не будет».
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Портал CityDog.by заметил, что в сети пиццерий «Пицца Темпо» из меню пропала пицца з названием TUT.BY, которая была там на протяжении многих лет.
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