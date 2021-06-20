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Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных
20.06.2021 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Могут ли онлайн-кружки в полной мере заменить традиционные, разбираемся со старшим методистом-экспертом, руководителем отдела контента Учи.Дома Марией Аникиной и заместителем руководителя портала ActivityEdu по методической работе Мариной Пашкевич.
01:50 С какого возраста стоит задумываться об онлайн-формате обучения?
03:15 Преимущества и недостатки онлайн-кружков
09:20 Эмоциональная составляющая
10:50 Социализация в дистанционных кружках
15:30 Оптимальное соотношение онлайн и оффлайн обучения
18:05 Благодаря интернету качественное образование становится доступнее
20:40 Оффлайн VS онлайн
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Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно, не нужно тратить время на дорогу, а с другой, так ли они эффективны, как...
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