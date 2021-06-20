Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных

Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно, не нужно тратить время на дорогу, а с другой, так ли они эффективны, как...