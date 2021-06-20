История Кацпера Козловски: в 16 попал в аварию и сломал позвонки, в 17 – самый молодой игрок в истории Евро

пишет sports.ru Матч Испания – Польша (1:1) точно войдет в историю. Хотя бы потому, что на поле вышел самый молодой игрок за все Евро: Кацпер Козловски (17 лет и 246 дней) побил рекорд Джуда Беллингема из Англии (на 103 дня),sports.ru

«Возвращайся, козел!»

10 января 2020 года Кацпер вместе с другими игроками «Погони» – Оскаром Калеником, Марцелом Ведрыховски и Мачеем Журавски – попал в аварию. Их машина врезалась в другую на перекрестке.





Столкновение казалось безобидным. С тремя парнями ничего не случилось, а вот Кацпер, сидевший на переднем пассажирском сиденье, сломал три позвонка. Ему только недавно исполнилось 16, он наконец начал получать время в основе. И тут – авария.





Кацпер провел в больнице пять дней. Обошлось без операции, но быстрое выздоровление никто не гарантировал.













«Сейчас я ношу корсет, который укрепляет и защищает позвоночник, – говорил Козловски Super Express. – На прошлой неделе мне сделали компьютерную томографию, которая показала, что кости срастаются правильно, но это все равно требует времени».





Кацпер три недели провел в корсете, а потом полгода восстанавливался. Было тяжко – и ни одного матча в сезоне-2019/20 он больше не сыграл.





В клубе Козловски еще не был незаменимым, а вот пацаны из сборной до 17 лет сильно расстроились. Чтобы подбодрить лидера команды и десятого номера сборной, они сфотографировались в одинаковых футболках с надписью «Козел, возвращайся скорее».





«Это очень мило с их стороны, я поблагодарил пацанов за это, – говорил Козловски. – После аварии я был подавлен, хотя с каждым днем становилось все лучше».





«Погонь» сняла квартиру маме Кацпера, чтобы она могла помогать сыну при восстановлении (раньше она жила в другом городе). Козловски постепенно набирал форму – и в октябре 2020-го наконец влетел в основу в чемпионате Польши. Ему как раз исполнилось 17.

«Моя девушка – футбольный мяч». Козловски играл в футбол везде, учителя даже шутили, что он стал частью улицы

«У Кацпера природный талант, – говорил Sportowe Fakty Михал Зигонь, тренер академии «Погони», курировавший команду 2002 года рождения. – Он мог заниматься любым видом спорта. Если б Козловски не стал футболистом, то попал бы в сборную в каком-то другом виде спорта. Каждый раз, когда ребята в академии играли в волейбол или баскетбол, он выделялся. В баскетболе, например, забрасывал в корзину, отлично вел мяч, менял направление движения. У него врожденное понимание игры. Это дар».





Такая разносторонность у Кацпера – из семьи. Его родители тоже спортсмены: папа Мариуш играл в футбол за «Гвардию Кошалин» (сейчас играет в третьей лиге Польши), он был коренастым форвардом, которого ценили за смелость и бойцовские качества, а мама Иза занималась дзюдо.













Козловски тоже начинал в Кошалине. До 10 лет он играл только на улице. Так часто, что его считали чуть ли не местной достопримечательностью. Школьные учителя говорили, что на улице Житня в Кошалине неизменны пять вещей: дома, деревья, забор, парковка и Кацпер Козловски, гоняющий мяч.





В 13 Козловски взяли в местный «Балтык». Сейчас он тоже в третьей лиге.





«В один момент мы поняли, что у Кацпера потенциал великого игрока, – рассказывает Якуб Гусейко, тренер Козловски в «Балтыке». – Мы играли на турнире в Ревале против больших команд – «Погони» и «Лехии». И обыграли их! Кацпер играл радикально лучше других пацанов на турнире».





Примерно тогда Кацпер перешел в «Погонь».





«Козловски – очень уверенный парень, – рассказывал тренер академии «Погони» Патрик Дабровски в интервью Sport.pl. – При этом он четко держит баланс между уверенностью и высокомерием, и это реально помогает на поле. Он не боится идти в дриблинг и действовать нестандартно. Это редкость для молодых, потому что они часто ментально ограничивают себя. Обычно они интуитивно выбирают более простые решения, чтобы не ошибиться и сыграть побольше».





Кацпер был максимально сфокусирован на футболе. Однажды на сборах академии «Погони» к нему в комнату зашел тренер Мацей Матенько. Он проверял всех парней и пытался узнать побольше об их жизни.





Козловски неохотно отвечал на вопросы и параллельно чеканил мяч. Через пару минут Матенько спросил: «Слушай, а у тебя девушка-то есть?».





Кацпер кивнул на мяч, который чеканил, и ответил: «Вот моя девушка».





Козловски – акселерат. Он физически крепче сверстников и пролетел все юношеские и молодежные команды

Кацпер очень быстро развивался:





• В 14 лет играл с 18-летними в юношеском чемпионате Польши. 9+4 в 15 матчах на позиции центрального полузащитника.





• В 15 (сразу после дня рождения) дебютировал за дубль «Погони» в третьей лиге и сделал гол+пас





• В 15 с половиной вышел в чемпионате Польши на одну минуту.





• В 17 (сразу после дня рождения) вышел в старте в Экстракласе против «Ягеллонии» (3:0).





Почему Кацперу так доверяли и не держали в молодежке до последнего?





• Козловски – акселерат. Он выглядит гораздо крепче сверстников и может без ограничений бороться в центре поля со взрослыми.





• Перерос остальные команды. Он был слишком хорош среди юношей и даже в молодежке. Так почему не забрать в основу?





За Кацпером уже несколько лет следят европейские топы. Его матчи изучали скауты «Манчестер Юнайтед», а «Байер» приглашал на стажировку. Козловски съездил, а потом сказал: «Там ничего такого, чего нет у нас, в «Погони». По крайней мере, так передал слова парня директор академии Дариуш Адамчук.





В 2020-м «Погонь» расчистила состав, чтобы Кацпер играл как можно больше. Ради 16-летнего таланта расстались с опытным полузащитником.





«Мы не стали продлевать контракт со Звонимиром Кожулем, который был одной из звезд лиги (9+9 в сезоне-2018/19 и 3+2 в сезоне-2019/20). – говорил Адамчук. – Это было совершенно нормально. Кацпер будет великим игроком. Ему было 16 лет, а Звонимиру – 27. Так что это простой и логичный выбор».





Молодой поляк уже стоит 5 миллионов евро по оценке Transfermarkt (на миллион дороже Арсена Захаряна), а в марте впервые сыграл за сборную. И даже отдал голевой пас в матче с Исландией.





Пока «Погонь» не хочет продавать звезду. Но если Кацпер продолжит выходить за Польшу и проявит себя на Евро-2020, придется сдаться.





Фото: REUTERS/David Ramos; globallookpress.com/Lukasz Grochala/Cyfrasport, Rafal Oleksiewicz via www.imago-/www.imago-images.de; facebook.com/PogonSA; instagram.com/kozi_6







