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Фотофакт. Минчанин на Chevrolet разбился под Сморгонью — спидометр показывал на 120

20.06.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С дороги в кювет и в дерево — таким оказался последний маршрут для жителя Минска. ДТП произошло 19 июня в двух километрах от Сморгони — на прямой автодороге, связывающей этот город с Молодечно.

 

Фотофакт. Минчанин на Chevrolet разбился под Сморгонью — спидометр показывал на 120

 

Фотофакт. Минчанин на Chevrolet разбился под Сморгонью — спидометр показывал на 120

 

Как сообщает портал autogrodno.by, изображение спидометра позволяет предположить, что автомобиль из Америки: максимальные цифры 140. Скорее всего, это в милях. А значит, скорость во время удара была выше 190 км/ч.

37-летний водитель, управляя Chevrolet, на прямом асфальтированном участке не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. От удара мужчина скончался на месте.

Специалисты выясняют все обстоятельства, приведшие к трагедии, сообщает ГАИ Гродно.

Фото: ГАИ УВД Гродненского ОИК.

 

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С дороги в кювет и в дерево — таким оказался последний маршрут для жителя Минска. ДТП произошло 19 июня в двух километрах от Сморгони — на прямой автодороге,...
 
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