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Опять оранжевый уровень: жара в Беларуси сохраняется
20.06.2021 15:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. В дневные часы в начале недели на большей части Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +33 градусов.
Сохранится жара 22-23 июня, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, ветер будет дуть умеренный и юго-восточный, сообщили в Белгидромете.
Синоптики советуют не забывать основные правила поведения в жару, особенно для пожилых людей: не выходить из дома без надобности во время максимальной солнечной активности, обязательно надевать головной убор и брать с собой воду. Находясь на улице, можно иногда заходить в магазины или торговые центры с кондиционерами.
Погода в Беларуси в начале недели
В Минске в понедельник осадков не ожидается, температура воздуха ночью до +18, днем воздух прогреется до +32 C.
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В Бресте небольшая облачность, могут пройти кратковременные дожди (их вероятность синоптики оценивают в 5-10%, температура воздуха до +32 C, такая же погода ожидается и в Гродно.
В Витебске без осадков и до +33 C, а вот в Гомеле синоптики не исключают дождь, температура воздуха до + 32 C. В Могилеве небольшая облачность, также возможен кратковременный дождь.
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Дождей синоптики по-прежнему не прогнозируют, в некоторых районах из-за жары запрещено посещение лесов.
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