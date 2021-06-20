Литовцы задержали очередную группу нелегальных мигрантов из Беларуси

Все задержанные подали заявления о предоставлении убежища в Литве. "Они будут проверены на COVID-19, и изолированы до тех пор, пока не будут получены результаты тестов. Их личности установлены. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие", - рассказали в погранслужбе.





По данным литовской стороны, в последнее время Игналинский район стал местом притяжения для мигрантов, нелегально въехавших в Литву из Беларуси. За последние две недели пограничники задержали 10 таких групп иностранцев - всего 118 человек.





пишет smartpress.by Всего в этом году в Литву пытались въехать 419 нелегальных мигрантов из Беларуси. Большинство из них - граждане Ирака. Это число более чем в пять раз выше, чем было в 2020 году,smartpress.by

В связи с недавним увеличением числа таких случаев литовские пограничники усилили меры безопасности на границе с Беларусью. Помимо различных организационных мероприятий, к этому участку были прикомандированы пограничники из других частей и выделены дополнительные технические ресурсы. Кроме того, на помощь пограничникам пришли силы Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других структур.



