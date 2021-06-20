В Беларуси не хватает больше 91 тысячи работников. Кто в дефиците?

Источник материала: Салiдарнасць

Только медицинских работников не досчитались в количестве 10 тысяч.

В Беларуси не хватает больше 91 тысячи работников, пишет TUT.BY . Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий. Месяцем ранее эта цифра была ниже — 81 тыяча.

На 20 июня в банке вакансий размещено 91049 предложений от нанимателей. Из них — 28,7 тысячи вакансий — на зарплату до 500 рублей. Зарплату от 1000 рублей готовы платить почти по 12,8 тысячи вакансиям.

На 20 июня для водителей автомобилей в банке вакансий размещено 3985 предложений от нанимателей, из них 688 — с зарплатой до 500 рублей, трактористов — 2551, электромонтеров — 2170, продавцов — 2183, поваров — 1780, электрогазосварщиков — 920, дорожных рабочих — 411. Достаточно вакансий размещено также для строителей: для каменщиков — 996, штукатуров — 948, маляров — 811.

В дефиците по-прежнему медработники. В Беларуси не хватает 3077 врачей-специалистов, медсестер — 3044, фельдшеров — 3044. Для санитарок открыто 1640 вакансии (в том числе и ветеринарных).

Примечательно, что ранее Минздрав заявлял, что массового увольнения медиков в стране нет, потому что он бы увидел это наяву, а нехватка медицинских кадров — общемировая проблема.