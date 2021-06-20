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Как спастись от экстремальной жары — советы медиков

20.06.2021 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси установилась жаркая погода, из-за которой страдают люди, особенно восприимчивые к погодным условиям. Британские медики из Университета Лафборо утверждают, что есть несколько способов снизить влияние высоких температур на организм, сообщает medikforum.ru.

 

Как спастись от экстремальной жары — советы медиков
Фото: attuale.ru.

 

Специалисты советуют при перегреве организма принимать теплый или даже горячий душ. Несмотря на кажущуюся парадоксальность этого, медики отмечают, что горячая вода приводит к запуску механизма потоотделения, который регулирует теплоотдачу и снижает температуру тела. Аналогичный эффект наблюдается при употреблении горячих напитков.

«Напиток с температурой 50°C приводит к более высокому потоотделению (около 570 мл против около 465 мл для 1,5°C). На практике это означает, что выделяется больше пота, который испаряется с поверхности кожи, увеличивая потери тепла от испарения и уменьшая накопление тепла телом», пояснили врачи из Великобритании.

 

 

 
 
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В Беларуси установилась жаркая погода, из-за которой страдают люди, особенно восприимчивые к погодным условиям.
 
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