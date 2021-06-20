Источник материала: ОНТ

Детский день рождения в Канаде закончился стрельбой. Инцидент произошел в Торонто – ранены годовалый, 5-летний и 11-летний малыши, а также двое взрослых.

Вечеринку организовали в одном из жилых районов города. Перед крыльцом таунхауса для детей поставили надувной городок, где и произошла стрельба. Нападавшие скрылись, на месте работает полиция, пока неясно, было нападение спланированным или инцидент – трагическая случайность. Состояние только одного ребенка врачи сейчас считают удовлетворительным, все остальные жертвы находятся в реанимации.

Закон о ношении огнестрельного оружия в Канаде такой же лояльный, как и в американских Штатах. В марте этого года в правительстве его хотели пересмотреть. Но активные сторонники «оружия для всех» приостановили этот процесс массовыми заявлениями о том, что такой шаг можно приравнять к покушению на традиционную канадскую культуру.

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