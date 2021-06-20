ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Детский день рождения в Канаде закончился стрельбой

20.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Детский день рождения в Канаде закончился стрельбой

Детский день рождения в Канаде закончился стрельбой. Инцидент произошел в Торонто – ранены годовалый, 5-летний и 11-летний малыши, а также двое взрослых.

Вечеринку организовали в одном из жилых районов города. Перед крыльцом таунхауса для детей поставили надувной городок, где и произошла стрельба. Нападавшие скрылись, на месте работает полиция, пока неясно, было нападение спланированным или инцидент – трагическая случайность. Состояние только одного ребенка врачи сейчас считают удовлетворительным, все остальные жертвы находятся в реанимации.

Закон о ношении огнестрельного оружия в Канаде такой же лояльный, как и в американских Штатах. В марте этого года в правительстве его хотели пересмотреть. Но активные сторонники «оружия для всех» приостановили этот процесс массовыми заявлениями о том, что такой шаг можно приравнять к покушению на традиционную канадскую культуру.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детский день рождения в Канаде закончился стрельбой. Инцидент произошел в Торонто – ранены годовалый, 5-летний и 11-летний малыши, а также двое взрослых. Вечеринку...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Туле отказали «Торпедо-БелАЗу» в проведении матча Лиги конференций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by