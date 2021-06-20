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Соболенко и Азаренко стали победительницами теннисного турнира в парном разряде в Берлине

20.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соболенко и Азаренко стали победительницами теннисного турнира в парном разряде в Берлине

Есть отличный повод порадоваться нашим болельщикам. В Берлине Арина Соболенко и Виктория Азаренко стали победительницами теннисного турнира в парном разряде.

После довольно длительного перерыва две лучшие теннисистки Беларуси снова решили выступить вместе. Наши спортсменки плечом к плечу выходили на корты престижного турнира в Германии с призовым фондом более полумиллиона долларов. Как показало время, это решение Арины Соболенко и Виктории Азаренко оказалось правильным. Белорусский дуэт уверенно продвигался по турнирной сетке и дошел до финала, где ему пришлось столкнуться с опытными и серьезными соперницами. Американка Николь Меличар и Деми Схюрс из Нидерландов – первая сеянная пара соревнований. Но и с этой задачей наши теннисистки справились. В напряженном поединке победа осталась за белорусками. Это особенно важно, ведь Азаренко и Соболенко предстоит выступить на Олимпийских играх в Токио. А теперь, после такого успеха, у белорусского тандема есть реальный шанс сыграть на Олимпиаде и в парном разряде, где наши спортсменки, без сомнения будут входить в число главных фаворитов.

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Есть отличный повод порадоваться нашим болельщикам. В Берлине Арина Соболенко и Виктория Азаренко стали победительницами теннисного турнира в парном разряде....
 
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