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За последние 36 часов в Беларуси утонуло 14 человек. Как предотвратить трагедию?

20.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За последние 36 часов в Беларуси утонуло 14 человек. Как предотвратить трагедию?

Жаркая погода сохранится в Беларуси и завтра, 21 июня. В понедельник в стране объявлен оранжевый уровень опасности. До +33°С обещают синоптики, и в такую погоду многие ищут спасение у воды. К сожалению, забывая об элементарных мерах безопасности. За последние 36 часов в Беларуси утонуло 14 человек. Когда вода – радость, а когда – беда.

+30°С с небольшим, и это только в тени. Выходные в столице – традиционно на водоемах. Долгожданная жара оборачивается и горем. Вот на этом месте – остров на Цнянском водохранилище – накануне из воды достали погибшего.

На необорудованных пляжах купаться нельзя. В том числе и на берегу этого острова. Любые правила безопасности, напомним, написаны кровью. За вчерашние сутки в стране утонули, внимание, 11 человек. Еще трое – сегодня. Почти во всех случаях тонули после алкоголя. Спасатели ОСВОД патрулируют водоемы вместе с милицией и сотрудниками МЧС. И да, иногда протокол за распитие может помочь предотвратить трагедию, – человек не полезет в воду.

Скрытые от глаз участки патрулируют при помощи дронов. Если что-то не так, на место выезжают спасатели, а если нужно, то и наряд. Помимо 14 погибших за 36 часов, полсотни тех, кого успели вытащить и оказать помощь.

Алкоголь и водоемы – проблема и для Госавтоинспекции. Пьяный за рулем – такой же риск, как и в пьяный в воде. Жара влияет и на автомобилистов – многие после пикников сильно расслабляются  

По прогнозам синоптиков, жара пришла в Беларусь надолго. Краткосрочный прогноз – завтра до +33°С. Правила поведения на воде просты. Но это тот случай, когда их стоит напомнить.

Водоемы будут патрулировать и в будни. Хотя, надо понимать, что у каждого уголка, где можно войти в воду, спасателя не поставишь. Поэтому забота о себе и своей семье в первую очередь – это личная ответственность каждого.

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Жаркая погода сохранится в Беларуси и завтра, 21 июня. В понедельник в стране объявлен оранжевый уровень опасности. До +33°С обещают синоптики, и в такую погоду многие...
 
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