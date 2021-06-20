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Гипнотизирующий взглядом пес напомнил кота из «Шрека» и умилил соцсети
Источник материала: ОНТ
Иногда сказать своему питомцу «нет» бывает практически невозможно, особенно когда на тебя смотрят самыми невинными и милыми глазами.
Пользовательница TikTok под ником maktokk1 опубликовала милое видео со своим псом по кличке Чарли. Он решил самым надежным способом выпросить у девушки вкусняшку. Вот почему появилось выражение «щенячий взгляд».
Ролик за день набрал более 600 тысяч просмотров.
Комментаторы были в восторге от этого милашки: «Как можно перед ним устоять?», «Какой очаровательный мальчик», «Это моя девушка, которая вечно "не хочет ничего себе заказывать", а потом ворует мою еду», «Это же взгляд кота из "Шрека"!».
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Иногда сказать своему питомцу «нет» бывает практически невозможно, особенно когда на тебя смотрят самыми невинными и милыми глазами. Пользовательница TikTok под...
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