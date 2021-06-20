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Сериалы об Италии и итальянцах

20.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сериалы об Италии и итальянцах

Собрали несколько разных, но запоминающихся сериалов об Италии и итальянцах

«Рим»

Действие сериала начинается в 52 году до н.э. Тогда Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию и собирается возвращаться в Рим. В столице империи патриции с ужасом ожидают прибытия Цезаря. И чем ближе легионы к Риму, тем больше интриг. Совсем скоро разрешится конфликт, который навсегда измерил историю.

 

«Домина»

Сериал снят по образу «Рима». Те же интриги… Но в центре сюжета – женщина, первая императрица Рима.

 

«Медичи: повелители Флоренции» // «Великолепные Медичи»

История самой знаменитой семьи Флоренции – Медичи. Как из обычных торговцев они превратились в могучий клан банкиров. Семья оказала существенное влияние на духовную, экономическую и культурную жизнь города, а еще нажила себе множество врагов.

 

«Леонардо»

Историческая драма о великом итальянском художнике и гении Возрождения – Леонардо да Винчи.

 

«Клан Сопрано» 

В сериале рассказана повседневная жизнь босса мафиози. Как он справляется с проблемами семьи, на работе и своими внутренними.

 

«Молодой Папа» // «Новый Папа» 

Творение великого Соррентино – режиссера и сценариста. В центре сюжета – история молодого кардинала, который стал Папой Римским. И кто этот мужчина? Он – противоречие.

 

Фото: скриншот из видео

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Собрали несколько разных, но запоминающихся сериалов об Италии и итальянцах «Рим» Действие сериала начинается в 52 году до н.э. Тогда Гай Юлий Цезарь завоевывает...
 
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