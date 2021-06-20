Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко

Источник материала: ОНТ

Известный российский тележурналист, гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни. Об этом сообщае т РИА «Новости» со ссылкой на президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

Анатолий Лысенко свою жизнь посвятил работе на телевидении. Он был журналистом, режиссером и продюсером. С 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России», с 2002 года являлся президентом Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио».

Также Лысенко носил звание Заслуженного деятеля искусств России и Заслуженного журналиста России. Также он был лауреатом Государственной премии СССР и премии Правительства России.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

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