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Окрошка, холодник и гаспачо: рецепты холодных супов
Источник материала: ОНТ
Пришла жара, а значит, самое время для холодных супов. Собрали рецепты традиционных блюд.
Окрошка на кефире/квасе
Ингредиенты:
Картофель (отварной) – 2 шт.
Зеленый лук – 1 пучок
Укроп – по вкусу
Петрушка – полпучка
Куриное яйцо – 2 шт.
Редис – 6 шт.
Огурцы – 1 шт.
Кефир (1,5% жирности) – 1 л
Кружка воды или айрана
Ветчина или вареная колбаса – 300 г
Соль
Картофель, ветчину или колбасу, яйца и редис порезать кубиками, огурцы – тонкой соломкой. Соединить все, добавить зелень и залить все кефиром и кружкой воды или айрана, добавить соль, перемешать и подавать к столу.
Также вместо кефира и айрана можно использовать квас. Тогда в тарелку при подаче добавьте ложечку сметаны.
Холодник
Ингредиенты:
Картофель (отварной) – 2 шт.
Свекла вареная – 2 шт.
Куриное яйцо – 2 шт.
Зеленый лук – 1 пучок
Укроп – по вкусу
Петрушка – полпучка
Огурцы – 1 шт.
Води минеральная без газа или просто кипяченая холодная вода
Лимонный сок – 2 ст. ложки
Соль
Отварить свеклу до готовности. Кстати, желательно, чтобы она была молодой. Остудить, очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Яйца сварить и порезать мелко, огурец – соломкой, зелень мелко покрошить. Смешать все овощи и зелень, добавить воду и лимонный сок, соль, перемешать. При подаче к столу заправить сметаной.
Гаспачо с огурцами и перцем
Ингредиенты:
Ломтики черствого пшеничного хлеба – 4 шт.
Чеснок – 4 зубчика
Оливковое масло – 100 мл
Помидоры – 1 кг
Огурцы (желательно небольшие) – 2-4 шт.
Винный уксус – 2 ст. л
Луковица
Сладкий перец – 2 шт.
Петрушка – по вкусу
С хлеба срезать корки, наломать, залить холодной водой и оставить на 10 мин. В это время очистить чеснок и мелко порубить (можно пропустить через пресс). Хлеб отжать и смешать с чесноком, посолить и добавить оливковое масло.
Ботвинья с рыбой
Филе трески – 1 шт.
Огурцы – 2 шт.
Щавель и шпинат – по 200 г
Зеленый лук и укроп – по вкусу
Сахар – 1 ч. л
Горчица – 1 ч. л
Квас – 1,5 л
Соль
Сварить филе рыбы (около 40 минут на слабом огне), разделить его на небольшие кусочки. Щавель и шпинат залить небольшим количеством води и варить минут 5, затем измельчить в блендере до консистенции пюре. Дать остыть.
Огурцы порезать небольшими кубиками, порубить зелень.
К пюре из шпината и щавеля добавить огурцы, зеленый лук и укроп, сахар, соль, горчицу и квас.
При подаче к столу в тарелку выложить кусочки рыбы. Можно добавить немного консервированного хрена.
Фото: pixabay
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Пришла жара, а значит, самое время для холодных супов. Собрали рецепты традиционных блюд. Окрошка на кефире/квасе Ингредиенты: Картофель (отварной) – 2 шт. Зеленый...
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