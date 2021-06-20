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Окрошка, холодник и гаспачо: рецепты холодных супов

20.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Окрошка, холодник и гаспачо: рецепты холодных супов

Пришла жара, а значит, самое время для холодных супов. Собрали рецепты традиционных блюд.

Окрошка на кефире/квасе

Ингредиенты:

Картофель (отварной) – 2 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Укроп – по вкусу

Петрушка – полпучка

Куриное яйцо – 2 шт.

Редис – 6 шт.

Огурцы – 1 шт.

Кефир (1,5% жирности) – 1 л

Кружка воды или айрана

Ветчина или вареная колбаса – 300 г

Соль

Картофель, ветчину или колбасу, яйца и редис порезать кубиками, огурцы – тонкой соломкой. Соединить все, добавить зелень и залить все кефиром и кружкой воды или айрана, добавить соль, перемешать и подавать к столу.

Также вместо кефира и айрана можно использовать квас. Тогда в тарелку при подаче добавьте ложечку сметаны.

 

Холодник

Ингредиенты:

Картофель (отварной) – 2 шт.

Свекла вареная – 2 шт.

Куриное яйцо – 2 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Укроп – по вкусу

Петрушка – полпучка

Огурцы – 1 шт.

Води минеральная без газа или просто кипяченая холодная вода

Лимонный сок – 2 ст. ложки

Соль

Отварить свеклу до готовности. Кстати, желательно, чтобы она была молодой. Остудить, очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Яйца сварить и порезать мелко, огурец – соломкой, зелень мелко покрошить. Смешать все овощи и зелень, добавить воду и лимонный сок, соль, перемешать. При подаче к столу заправить сметаной.

 

Гаспачо с огурцами и перцем

Ингредиенты:

Ломтики черствого пшеничного хлеба – 4 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Оливковое масло – 100 мл

Помидоры – 1 кг

Огурцы (желательно небольшие) – 2-4 шт.

Винный уксус – 2 ст. л

Луковица

Сладкий перец – 2 шт.

Петрушка – по вкусу

С хлеба срезать корки, наломать, залить холодной водой и оставить на 10 мин. В это время очистить чеснок и мелко порубить (можно пропустить через пресс). Хлеб отжать и смешать с чесноком, посолить и добавить оливковое масло.

Помидоры очистить от кожицы (можно надрезать кожицу и на полминуты опустить помидоры в кипяток) и мелко нарезать. Огурцы можно сделать мелкой соломкой.

Лук нарезать и залить уксусом на 5 мин. Перец запечь в горячей духовке, очистить от кожицы и семян.

Нарубить зелень и соединить с мякотью перца, луком, огурцами и помидорами. К массе добавить хлеб. Суп посолить, поперчить (по вкусу), можно добавить базилик и измельчить в блендере. Оставить в холодильник на 1 ч., а затем подавать к столу.

 

Ботвинья с рыбой


Ингредиенты:

Филе трески – 1 шт.

Огурцы – 2 шт.

Щавель и шпинат – по 200 г

Зеленый лук и укроп – по вкусу

Сахар – 1 ч. л

Горчица – 1 ч. л

Квас – 1,5 л

Соль

Сварить филе рыбы (около 40 минут на слабом огне), разделить его на небольшие кусочки. Щавель и шпинат залить небольшим количеством води и варить минут 5, затем измельчить в блендере до консистенции пюре. Дать остыть.

Огурцы порезать небольшими кубиками, порубить зелень.

К пюре из шпината и щавеля добавить огурцы, зеленый лук и укроп, сахар, соль, горчицу и квас.

При подаче к столу в тарелку выложить кусочки рыбы. Можно добавить немного консервированного хрена.

Фото: pixabay

 

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Пришла жара, а значит, самое время для холодных супов. Собрали рецепты традиционных блюд. Окрошка на кефире/квасе Ингредиенты: Картофель (отварной) – 2 шт. Зеленый...
 
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