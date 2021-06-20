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Находящийся на дежурстве полицейский покончил с собой у посольства Туркменистана в России
Источник материала: ОНТ
Полицейский, дежуривший у здания посольства Туркменистана в Москве, покончил жизнь самоубийством,
Сообщение в полицию поступило около пяти утра.
Обстоятельства происшествия и его причины уточняются.
Фото: официальный сайт посольства Туркменистана в Москве
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Полицейский, дежуривший у здания посольства Туркменистана в Москве, покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве....
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