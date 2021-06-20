Посещать лес из-за жары нельзя уже в 25 районах Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июня – Sputnik. Запреты на посещение леса действуют уже в 25 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

По сравнению с пятницей добавилось еще восемь регионов, за последние сутки – шесть: Бобруйский, Горецкий, Дрибинский, Кличевский, Кировский и Мстиславский.

Еще в четверг ограничения действовали в 11 районах республики, то есть ситуация осложняется, что логично в условиях установившейся жары.

Самой пожароопасной является Гродненская область – здесь закрыто 15 районов, 6 – в Могилевской, 3 – в Гомельской и 1 – в Минской.

В Минлесхозе напоминают, что вводят запреты в превентивных мерах, дабы снизить вероятность возникновения пожаров. Человеческий фактор – одна из основных причин возникновения природных пожаров. По мере стабилизации обстановки ограничения снимаются.

За нарушение запрета или требований пожарной безопасности можно получить штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если же это повлекло уничтожение или повреждение леса, виновнику грозит от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

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