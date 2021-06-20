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Посещать лес из-за жары нельзя уже в 25 районах Беларуси
20.06.2021 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июня – Sputnik. Запреты на посещение леса действуют уже в 25 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.
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Еще в четверг ограничения действовали в 11 районах республики, то есть ситуация осложняется, что логично в условиях установившейся жары.
© Sputnik / Виктор Толочко
Самой пожароопасной является Гродненская область – здесь закрыто 15 районов, 6 – в Могилевской, 3 – в Гомельской и 1 – в Минской.
В Минлесхозе напоминают, что вводят запреты в превентивных мерах, дабы снизить вероятность возникновения пожаров. Человеческий фактор – одна из основных причин возникновения природных пожаров. По мере стабилизации обстановки ограничения снимаются.
За нарушение запрета или требований пожарной безопасности можно получить штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если же это повлекло уничтожение или повреждение леса, виновнику грозит от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на
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Ограничения на посещение лесов вводятся в пожароопасный период, человеческий фактор зачастую становится причиной природных пожаров.
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