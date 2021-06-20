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В Туле отказали «Торпедо-БелАЗу» в проведении матча Лиги конференций
Источник материала: Партизан
Жодинский клуб ищет другие варианты (Иванов)
Жодинский клуб ищет другие варианты, сообщает журналист Николай Иванов в своем
Ранее сообщалось, что участник Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» свой домашний матч против «Копенгагена» 2-го раунда Лиги конференций проведет в российском городе Тула.
Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.
После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в определенные европейские страны,
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Жодинский клуб ищет другие варианты (Иванов)
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