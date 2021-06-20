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Дело Белгазпромбанка: прения по делу топ-менеджеров начнутся 21 июня

20.06.2021 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прения по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнутся 21 июня в суде Московского района Минска. Это заключительная стадия процесса. Предполагается, что прения продолжатся несколько дней.


Обыск в штабе Виктора Бабарико / Еврорадио

Виктор Бабарико продолжает верить, что справедливое решение суда возможно, сообщает его официальный телеграм-канал.

— ...все же моя наивность — не глупость. И самый худший вариант я тоже рассмотрел. Большой срок в колонии не самый трагический вариант. Тем более что сейчас там собираются не самые плохие люди, — говорит Виктор Бабарико.

Виктор Бабарико уже более года находится в заключении. Он был задержан вместе со своим сыном Эдуардом 18 июня 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Прения по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнутся 21 июня в суде Московского района Минска. Это заключительная стадия процесса. Предполагается, что прения...
 
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