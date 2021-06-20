Ильяш: «Могу точно сказать, чего не будет после санкций»

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик — о том, что ждет Беларусь после принятия секторальных санкций.

— Итак, ожидается, что на следующей неделе ЕС объявит о введении беспрецедентных по своим масштабам санкций против режима Лукашенко, — пишет Игорь Ильяш. — Никогда еще Запад не предпринимал столь решительные меры против диктатуры — раньше все сводилось преимущественно к персональным ограничениям, носящим символический характер. Теперь же впервые речь идет о секторальных санкциях, затрагивающих ключевые отрасли экономики. Если всё так и произойдет, то возникает вопрос: что же будет дальше?

Я могу однозначно сказать чего не будет: не будет сохранения статус-кво. Потому что для этого у режима нет ресурсов.

В краткосрочной перспективе (от недели до месяца) следует ожидать либо резкого всплеска террора, либо тактических уступок. В первом случае речь идет о классическом сценарии — «бомбить Воронеж»: Макей же предупреждал, что гражданское общество может быть ликвидировано в случае принятия новых санкций.

Конечно, с учетом на последнего года нелегко представить, как можно существенно повысить градус террора - казалось бы, куда уж больше. Но на самом деле очень даже можно. Например, сценарий а-ля «стадион Сантьяго» (т.е. некий импровизированный концлагерь для инакомыслящих) у нас еще не использовался и отнюдь не из-за гуманистических соображений. Во втором случае (и такой сценарий более вероятен) речь идет об освобождении части политзаключенных.

Делаться это будет обязательно в связке с ограничительными мерами против западного бизнеса и продолжением репрессий в привычном ритме. Смысл прост: освобождение узников должно выглядеть не проявлением слабости, а актом доброй воли.

Первый вариант не должен пугать: если сейчас ничего не делать, то при нынешней динамике террора к полноценным концлагерям мы всё равно скоро придем, это лишь вопрос времени. Второй вариант не должен создавать иллюзий: от политики репрессий Лукашенко сейчас отказываться не станет. Но самое главное, что ни один из этих вариантов не решит проблемы режима (первый и вовсе ухудшит его положение).

В долгосрочной перспективе (от нескольких месяцев до полутора лет) мощные западные санкции будут одним из ключевых факторов разрушения режима Лукашенко.

Существует такая точка зрения: санкции якобы ничего не решают, они приводят лишь к консервации системы или даже ее укреплению. Но в действительности подобный тезис строится на банальной подмене контекстов.

Разумеется, санкции — это не волшебная палочка, сами по себе они ничего изменить не могут. Это лишь фактор, который способен привести к переменам только во взаимодействии с другими элементами. Так вот в случае Беларуси условия для успешного синтеза этих элементов есть: режим находится в электоральной пропасти. Как бы не изощрялась пропаганда, власть не сможет превратить противостояние со всем цивилизованным миром в «народную войну» — слишком велико отчуждение между режимом и обществом.

Достаточно вспомнить, с каким скрипом и под каким давлением продвигали «профсоюзное письмо» против санкций. Даже для пассивного большинства санкции — это проблема исключительно власти. И если власть не сможет оградить страну от этой проблемы, то это будет свидетельством только лишь слабости режима, его неспособность решать элементарные проблемы. Эта недееспособность — будет сигналом для всех.

То есть ухудшение экономической ситуации может стать толчком к мобилизации протестного электората. Вопреки пропаганде, это не имеет ничего общего с так называемыми «голодными бунтами», потому что речь идет не об изменении электоральной ситуации.

Почему в августе-октябре люди массово шли под пули и гранаты, а теперь не идут? Потому что прошлым летам была вера в то, что именно сейчас можно все изменить, а значит риск оправдан. Неспособность справиться с экономическими последствиями санкций как раз и может создать ощущение, что власть зашаталась, появился шанс на перемены и риск теперь снова оправдан.

А самое главное — экономические последствия санкций будут демотивировать представителей самой власти, способствовать распаду системы изнутри.

Внешнеполитические поражения вообще очень часто провоцировали развал недемократических систем — именно потому, что демонстрировали полное бессилие и неэффективность подобных режимов.

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