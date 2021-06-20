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Бизнесмен: «Уже сегодня россияне пользуются моментом для своего экономического десанта на Беларусь»

20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Кому оказалась выгодна изоляция Беларуси?

Директор по развитию компании «Адриус» по Германии, Украине, Литве, России и Беларуси Иван Рак не разделяет оптимизма по  поводу действенности санкций.

Бизнесмен: «Уже сегодня россияне пользуются моментом для своего экономического десанта на Беларусь»

— Сегодня бизнес думает о том времени, когда наступит спокойствие в ведении бизнеса и согласие в обществе, — отметил бизнесмен в интервью на Примусе. — Надо искать пути, которые объединяют, а не разъединяют нацию, и выйти из того пути, который ничего хорошего Беларуси не дает.

По его мнению, сейчас неплохо складывается конъюнктура — мировая, европейская — и этим стоило бы воспользоваться.

— Сегодня, когда определенные оппозиционные круги заявляют, что Беларусь на грани банкротства, не поступают деньги в бюджет и ничего не продается — это совсем неправда, — уверяет эксперт.

Достаточно посмотреть, что экспорт Беларуси при санкциях составляет 35,5% за четыре месяца.  Рост промышленного производства за 5 месяцев составил 11%.

— Да такого никогда не было! — отмечает Иван Рак. — Я, будучи в Германии, провел большие консультации с компаниями, которые заинтересованы в закупке в Беларуси пиломатериалов, паркета. Они сегодня с колес готовы брать белорусскую продукцию деревообработки. А у нас большие запасы нестроевого леса, который мы можем безболезненно продавать. Поэтому, когда я читаю, что люди пишут, что сейчас весь лес со страны вывезут, это не так. У нас очень много леса, который давным-давно надо было продать и очень хорошо, что он продается.

Он также скептически оценил возможное введение секторальных санкций. На вопрос, не будет ли это означать триумф Кремля, когда Беларусь, как то спелое яблочко упадет в руки людей, которые за определенные активы предоставят и свои деньги, и свои рынки, эксперт заметил:

— Конечно, уже определенные санкции, которые были введены, например по «Белавиа», сделали свое черное дело. Компания, которая обновила свой парк, теперь вынуждена уступать свои воздушные коридоры Российской Федерации. Понятно одно: эти санкции, которые были введены и планируют ввести, в первую очередь ударили по людям, ударили по налогоплательщикам, по малому и среднему бизнесу. Даже по «Белавиа» уже видно, что наши специалисты не могут выезжать на работу в соседние страны, в Литву, Польшу и другие.

При этом Иван Рак сомневается, что хватит воли и желания подвергнуть санкциям системообразующие предприятия белорусской экономики. И объяснил, кто именно получается выгоду от того, что Беларусь оказалась в изоляции и получит такие санкции.

— А выгодно это нашему ближайшему соседу, — отмечает Иван Рак. — Сейчас уже есть такие тенденции. Я вот, общаясь с нашими белорусскими бизнесменами, получил информацию, что идет мягкая аннексия белорусских лакомых кусочков экономики по разным схемам. Уже сегодня россияне пользуются моментом и реально создают какие-то лобби-структуры для своего экономического десанта. И чем больше мы будем спорить, чем больше будет затягиваться фаза такой нестабильности, тем интереснее будет для российских предпринимателей осваивать хорошенечко Беларусь.

 
 
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