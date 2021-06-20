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От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа

20.06.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа

Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие. 

Рассказать о культовых фильмах и не менее культовых автомобилях помогли: переводчик, журналист и голос "эпохи VHS" Андрей Гаврилов; специалист по ретро-автомобилям, автор канал Time Machines Глеб Рачко; телеведущий, ученый и путешественник Иван Затевахин.

В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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Как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря...
 
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