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От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа
20.06.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие.
Рассказать о культовых фильмах и не менее культовых автомобилях помогли: переводчик, журналист и голос "эпохи VHS" Андрей Гаврилов; специалист по ретро-автомобилям, автор канал Time Machines Глеб Рачко; телеведущий, ученый и путешественник Иван Затевахин.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
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Как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря...
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