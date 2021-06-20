Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа

Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие.

Рассказать о культовых фильмах и не менее культовых автомобилях помогли: переводчик, журналист и голос "эпохи VHS" Андрей Гаврилов; специалист по ретро-автомобилям, автор канал Time Machines Глеб Рачко; телеведущий, ученый и путешественник Иван Затевахин.

В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!

Слушайте подкасты РИА Новости.