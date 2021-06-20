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Самый высокий водопад в Крыму набрал максимальную силу за 50 лет – видео
20.06.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Водопад Учан-Су в Ялте набрал наибольшую силу за последние полвека после выпадения трехмесячной нормы осадков, заявил руководитель дирекции "Заповедный Крым" Андрей Бородин.
Сейчас специалисты исследуют популярные туристические маршруты местного горно-лесного заповедника и оценивают последствия.
"На пути к водопаду сошел сель, часть подпорной стены разрушена. Такой мощности водопада не припомнят старожилы как минимум за последние 50 лет, а то и более", — подчеркнул Бородин в комментарии
Высота водопада – 98 метров, у подножия начинается река Водопадной в Ялте. На днях она вышла из берегов и затопила часть города. Обычно летом водопад пересыхает.
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Высота водопада Учан-Су в Ялте 98 метров, он дает начало местной реке, которая ранее вышла из берегов и привела к масштабному затоплению.
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