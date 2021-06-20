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Принц Чарльз хочет лишить сына Гарри и Меган королевского титула

20.06.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сын королевы Великобритании лишит титула первенца принца Гарри и Меган Маркл, сообщает издание The Mirror.

Принц Чарльз занимает первое место в очереди на британский престол. Британские журналисты пишут, что став королем, он хочет уменьшить список монарших особ и объясняет это желанием сэкономить деньги налогоплательщиков, выделяемые на содержание королевской семьи.

Еще одно издание Express со ссылкой на свой источник утверждает, что это уже привело в ярость Гарри и Меган, хотя они и отказались от королевских почестей. По существующим условиям титул принца и принцессы в Великобритании получают все дети и внуки монарха. Двухлетний сын Гарри и Меган - Арчи – занимает седьмую позицию в очереди на трон. Следующие в числе претендентов за принцем Уэльским Чарльзом старший брат Гарри принц Уильям и трое его детей.

Недавно тысячи британских подданных попросили Елизавету II лишить всех титулов ее внука принца Гарри. Это стало следствием инициативы автора книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл. Она уверена, что герцог Сассекский и его супруга своими поступками вредят имиджу государства.

С апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отреклись от статуса монарших особ и перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Они переехали в США, заявив, что в состоянии сами себя обеспечивать.

Королевская семья финансируется из так называемого Суверенного гранта. Он формируется от части дохода, который приносят лондонский Тауэр, Виндзорский замок, Букингемский дворец и другие туристические объекты, ранее принадлежавшие британским монархам. В начале XIX столетия король Георг III передал их правительству в обмен на государственное финансирование.

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Прямой наследник британского престола Принц Чарльз собирается внести изменения в юридические документы, чтобы его внук Арчи не считался принцем.
 
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