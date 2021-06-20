Светлана Тихановская прибыла с визитом в Люксембург

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 20 июня прибыла с визитом в Люксембург, сообщил ее советник по международным отношениям Франак Вячорка в своем телеграм-канале.



Светлана Тихановская. Фото: t.me/viacorka.

Визит Тихановской в Люксембург и Брюссель по приглашению верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля продлится до 22 июня.

Как сообщил Вячорка, утром 21 июня Тихановская выступит перед министрами иностранных дел Евросоюза о ситуации в Беларуси и ответит на их вопросы.

Планируется, что во время встречи будут опубликованы списки имен и компаний, которые включены в четвертый пакет санкций Евросоюза. Также будут обсуждаться секторальные санкции против режима Лукашенко, отмечается в релизе.

Кроме того запланирована серия двусторонних встреч с представителями ЕС по помощи медиа, репрессированным и правозащитникам. В Люксембурге Тихановская встретится с премьер-министром страны.