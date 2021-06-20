В Литве задержана очередная группа пришедших из Беларуси нелегалов

Литовские пограничники задержали в Игналинском районе 12 человек, которые нелегально перешли границу с Беларусью.



Нелегальные мигранты, задержанные литовскими пограничниками. Фото: VSAT.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пограничную службу Литвы, задержанные, у которых не было никаких документов, сообщили, что имеют гражданство Ирака. Они попросили убежища в Литве. Задержанные протестированы на COVID-19 и помещены в карантин. Ведется разбирательство.

По информации литовских пограничников, за последние две недели в Игналинском районе на границе с Беларусью задержано десять аналогичных групп мигрантов, всего 118 человек.

Всего же в этом году в Литву пытались въехать 419 нелегальных мигрантов из Беларуси, большинство — граждане Ирака. Это в пять раз больше, чем в 2020 году (81 мигрант). В 2019 году было задержано 46 нелегальных мигрантов, в 2018 году — 104.

Пограничные власти Литвы заявили, что в связи с ростом нелегальной миграции усилили безопасность на границе с Беларусью, в частности, привлекли для охраны этого участка границы дополнительные силы.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что обсуждается вопрос о возведении забора на границе с Беларусью в связи с увеличением масштабов нелегальной миграции.

«Мы обсуждаем этот вопрос, исследуем возможности установки физического забора. Стоить он будет, видимо, 15 миллионов [евро]», — заявила она 16 июня. В этот день она попросила Генпрокуратуру страны начать расследование по поводу организации незаконного перемещения людей через границу из Беларуси. С начала года, по информации МВД, было задержано 392 иностранца, которые пересекли границу Литвы из Беларуси, из них 204 человека задержали 1—16 июня.

5 июня глава МВД заявила: «Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств». Позже министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис открыто обвинил власти Беларуси в том, что они устроили «гибридную атаку на Европу», содействуя перемещению нелегальных мигрантов к литовской границе.

Директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис в опубликованном 16 июня интервью порталу 15min.lt заявил, что с увеличением потоков нелегальной миграции растет риск попадания в страну лиц, причастных к террористической деятельности, а также сотрудников спецслужб режима Александра Лукашенко.

26 мая в белорусских провластных телеграм-каналах появились сообщения, как утверждается, с отдельными заявлениями Александра Лукашенко на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. В частности было опубликовано сообщение с его реакцией на действия Запада: «Лукашенко: мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Эти сообщения были перепечатаны телеграм-каналом одного из государственных телеканалов. Со ссылкой на него соответствующие новости опубликовали некоторые российские и украинские СМИ. Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его сайте таких заявлений не приводит. Нет их и в сообщениях государственных СМИ.

На этой же встрече министр иностранных дел Владимир Макей сообщил: «Мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности».

В качестве реакции на такие заявления Габриэлюс Ландсбергис написал в «Твиттере»: «Лукашенко открыто угрожает направить наркотики и нелегальных мигрантов в нашу сторону. Террорист — это тот, кто поступает или намерен поступать как террорист. Это дальнейшая эскалация со стороны режима, к которой Европа должна быть готова».