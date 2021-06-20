Астронавты на МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский и французский астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке вышли сегодня в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для подключения солнечной батареи. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает ТАСС.

Это уже второй за неделю выход астронавтов NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) в космос. Он начался в 7.42 по времени восточного побережья США, когда скафандры переключились на автономное питание. У Кимброу и Песке есть около шести с половиной часов на установку второй панели солнечных батарей iROSA, которые 5 июня доставил на станцию американский космический корабль Dragon компании SpaceX.

Предыдущий выход в космос астронавты совершили в среду, установив первую солнечную батарею, однако он не обошелся без нештатных ситуаций: на третьем часу работы у Кимброу внезапно погас дисплей датчика, показывающего состояние систем его скафандра. Астронавту пришлось вернуться в шлюз и перезагрузить устройство, затем он снова присоединился к Песке. Им удалось успешно завершить все работы, однако на выполнение всех поставленных задач потребовалось более семи часов вместо шести с половиной запланированных.

Ранее NASA сообщило, что монтаж и развертывание в общей сложности шести панелей iROSA, завершить которые предполагается в 2022 году, позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 до 215 кВт.-0-