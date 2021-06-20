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За субботу и часть воскресенья в белорусских водоемах утонули 17 человек

20.06.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Республиканского государственно-общественного объединения ОСВОД, в Беларуси за неполные двое суток 19 и 20 июня утонули 17 человек, в том числе девочка-подросток, сообщает БелТА.

За минувшую субботу насчитывается 11 утонувших. По состоянию на 16:06 воскресенья прибавилось еще 6 случаев.
 
 
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По данным Республиканского государственно-общественного объединения ОСВОД, в Беларуси за неполные двое суток 19 и 20 июня утонули 17 человек, в том числе...
 
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