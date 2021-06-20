|
Сын музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве
Источник материала: Навiны
В Москве погиб сын знаменитого советского музыканта и поэта Александра Башлачева,
По информации канала, Егор Башлачев был инвалидом второй группы и проживал с опекуном. По какой-то причине минувшим вечером он совершил самоубийство. Тело мужчины было найдено под окнами его квартиры. Предсмертной записки он не оставил.
Также сообщается, что Башлачев-младший проходил лечение в психиатрической клинике.
Его отец Александр Башлачев погиб в Ленинграде в начале 1988 года в возрасте 27 лет. Причиной смерти стало падение из окна, при этом криминала в происшествии выявлено не было. Близкие поэта позднее заявляли, что в последние годы жизни он был очень одинок и замкнут, а также испытывал творческий кризис.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве погиб сын знаменитого советского музыканта и поэта Александра Башлачева, сообщает телеграм-канал 112.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)