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Сын музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве

20.06.2021 18:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Москве погиб сын знаменитого советского музыканта и поэта Александра Башлачева, сообщает телеграм-канал 112.

 

Сын музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве
Фото: mk.ru

 

По информации канала, Егор Башлачев был инвалидом второй группы и проживал с опекуном. По какой-то причине минувшим вечером он совершил самоубийство. Тело мужчины было найдено под окнами его квартиры. Предсмертной записки он не оставил.

Также сообщается, что Башлачев-младший проходил лечение в психиатрической клинике.

 

Сын музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве
Александр Башлачев, 1987 г. Фото: ru.wikipedia.org.

 

Его отец Александр Башлачев погиб в Ленинграде в начале 1988 года в возрасте 27 лет. Причиной смерти стало падение из окна, при этом криминала в происшествии выявлено не было. Близкие поэта позднее заявляли, что в последние годы жизни он был очень одинок и замкнут, а также испытывал творческий кризис.

 

 
 
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В Москве погиб сын знаменитого советского музыканта и поэта Александра Башлачева, сообщает телеграм-канал 112.  
 
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