ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитнице Марфе Рабковой продлили на три месяца срок содержания под стражей

20.06.2021 18:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Срок содержания под стражей правозащитницы Марфы Рабковой продлен еще на три месяца — до 17 сентября, сообщает телеграм-канал лишенного в Беларуси госрегистрации правозащитного центра «Весна».

 

Правозащитнице Марфе Рабковой продлили на три месяца срок содержания под стражей
Марфа Рабкова.

 

В апреле находящаяся в минском СИЗО № 1 Марфа Рабкова была признана склонной к экстремизму и поставлена на профилактический учет.

Правозащитница была задержана 17 сентября 2020 года. Первоначально она обвинялась по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках). Затем правозащитнице предъявили обвинение еще по двум статьям УК: ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст. 285 (участие в преступной организации). Ей грозит до 12 лет лишения свободы. В марте срок содержания Рабковой под стражей был продлен до 17 июня.

Белорусские правозащитники признали коллегу политзаключенной. В ее защиту выступили специальные докладчики ООН.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срок содержания под стражей правозащитницы Марфы Рабковой продлен еще на три месяца — до 17 сентября, сообщает телеграм-канал лишенного в Беларуси госрегистрации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская прибыла с визитом в Люксембург
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by