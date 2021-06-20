Владимира Неронского в колонии лишили передач до августа

сообщила его жена Марина. Причина дисциплинарного взыскания — неизвестна, но жена предполагает, что это связано с тем, что Владимир осужден по "политическому" делу. Об этом "Весне"его жена Марина. Причина дисциплинарного взыскания — неизвестна, но жена предполагает, что это связано с тем, что Владимир осужден по "политическому" делу.













Политзаключенный Владимир Неронский в суде 12 января. Фото: spring96.org





Как рассказала Марина, она узнала о запрете на передачи 16 июня, когда уже приехала с 50-граммовой передачей в Вейно, где находится колония №15. На следующий день пришло письмо от Владимира, где он сам и сообщил это.





"Но не запрещены бандероли, письма, можно класть деньги на счет", — говорит Марина.





Владимир Неронский уже работает в колонии. По словам Марины, они с адвокатом готовят надзорную жалобу на приговор Логойского района, которым политзаключенного приговорили к 3 годам колонии в условиях общего режима. Также Владимир очень обрадовался новости об изменениях в Уголовный кодекс, согласно которым ему будет перечислен срок отбывания наказания. В СИЗО политзаключенный содержался восемь месяцев, то есть большую часть наказания он уже отбыл.





По информации правозащитников, многих политзаключенных лишают передач, как только они прибывают в места отбывания наказания. Причина — "политическая" статья, по которой человека приговорили к лишению свободы. Администрация колонии использует это как дополнительный способ давления на политзаключенного.



