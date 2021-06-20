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Владимира Неронского в колонии лишили передач до августа
Источник материала: Партизан
Автора ютуб-канала "Слуцк для жизни" Владимира Неронского, приговоренного к трем годам лишения свободы, в исправительной колонии №15 на Могилевщине лишили продуктовых передач до 4 августа.
Об этом "Весне"
Политзаключенный Владимир Неронский в суде 12 января. Фото: spring96.org
Как рассказала Марина, она узнала о запрете на передачи 16 июня, когда уже приехала с 50-граммовой передачей в Вейно, где находится колония №15. На следующий день пришло письмо от Владимира, где он сам и сообщил это.
"Но не запрещены бандероли, письма, можно класть деньги на счет", — говорит Марина.
Владимир Неронский уже работает в колонии. По словам Марины, они с адвокатом готовят надзорную жалобу на приговор Логойского района, которым политзаключенного приговорили к 3 годам колонии в условиях общего режима. Также Владимир очень обрадовался новости об изменениях в Уголовный кодекс, согласно которым ему будет перечислен срок отбывания наказания. В СИЗО политзаключенный содержался восемь месяцев, то есть большую часть наказания он уже отбыл.
По информации правозащитников, многих политзаключенных лишают передач, как только они прибывают в места отбывания наказания. Причина — "политическая" статья, по которой человека приговорили к лишению свободы. Администрация колонии использует это как дополнительный способ давления на политзаключенного.
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Автора ютуб-канала "Слуцк для жизни" Владимира Неронского, приговоренного к трем годам лишения свободы, в исправительной колонии №15 на Могилевщине лишили...
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