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Марфе Рабковой продлили арест еще на три месяца

20.06.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, что срок содержания под стражей политзаключенной Марфы Рабковой продлен еще на три месяца — до 17 сентября. Таким образом, до этого времени она проведет в заключении уже один год.


Иллюстрация Марфы Рабковой от Amnesty International

Напомним, координатор Волонтёрской службы "Весны", правозащитница Марфа Рабкова была задержана вместе с мужем Вадимом Жеромским вечером 17 сентября и доставлена в ГУБОПиК. В ее квартире был проведен обыск, изъята техника, личные деньги и вещи. Позже Вадима отпустили.

Марфе Рабковой сообщили, что она задержана в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса. 11 февраля Марфе предъявили новые обвинения по ч. 3 ст.130 УК и ч. 2 ст. 285 УК. Теперь Марфе грозит до 12 лет лишения свободы.

Марфа пишет, что она по-прежнему стремится видеть доброе во всем. Вот выдержки из ее писем:

Конечно, я чувствую поддержку, без нее у меня бы не было столько оптимизма и веры, что все закончится хорошо. Люди пишут такие искренние и теплые слова в письмах, что читаешь их и слезы на глазах наворачиваются;

Переживая свое заключение, с каждым днем я все больше и больше люблю Беларусь, наш народ, нашу природу, историю и культуру;

Что я сделаю прежде всего, если выйду — обниму Вадима, позвоню родителям, поеду домой, съем яичницу, помоюсь в ванне, возьму билет в Гомель и поеду обнимать родителей;

Снится мне разное — родители, дом в Добруше, бабушка, Вадим, часто снятся котята;

Поддерживаю оптимизм и в соседках, стараюсь видеть хорошее во всем.
 
Теги: Гомель
 
 
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Стало известно, что срок содержания под стражей политзаключенной Марфы Рабковой продлен еще на три месяца — до 17 сентября. Таким образом, до этого времени она...
 
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