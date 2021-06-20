Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас и куда предают

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас

Какие данные умные устройства о нас собирают и куда передают? На эти и другие вопросы отвечают Евгений Бурнаев - доцент Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных - и Пётр Прокофьев - заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по "Технологиям беспроводной связи и интернета вещей" при Сколтехе.

В образовательном проекте "Научная жара" молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

Слушайте подкасты РИА Новости.