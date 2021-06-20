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Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас и куда предают
20.06.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какие данные умные устройства о нас собирают и куда передают? На эти и другие вопросы отвечают Евгений Бурнаев - доцент Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных - и Пётр Прокофьев - заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по "Технологиям беспроводной связи и интернета вещей" при Сколтехе.
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Умные устройства постоянно собирают данные, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется "интернетом вещей". Смартфон, бортовой компьютер машины,...
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