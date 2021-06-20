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Made in USSR: легенды советского рока

20.06.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Тусовкой" в СССР называли группу людей по интересам, в нашем случае — объединенных любовью к рок-музыке, которая находилась в глубоком подполье до середины 1980-х. В память о тех событиях белорусский фотограф Дмитрий Елисеев несколько лет назад передал Sputnik фотографии рокеров тех лет. Молодой Юрий Шевчук, Илья Лагутенко, впервые посетивший Минск, Сергей Чиграков, Андрей Макаревич и, конечно же, Виктор Цой, собравший целый стадион "Динамо".

Фотограф Дмитрий Елисеев (родился 3 февраля 1966 года) сотрудничает с белорусской прессой с 1988 года. Во время работы посещал музыкальные концерты и фестивали до и после развала СССР. Во время поездок в Москву, Санкт-Петербург, Киев, Одессу, Ташкент, Рязань фотографировал звезд  отечественной и зарубежной эстрады.

Все права защищены. Использование фотоматериалов только с письменного разрешения Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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