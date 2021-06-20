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Осужденную журналистку Катерину Андрееву отправили работать на швейную фабрику

20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как рассказал ее муж Игорь Ильяш сейчас Катерина шьет шапки, погоны, и мелкие детали формы курсантов МЧС.

Осужденную журналистку Катерину Андрееву отправили работать на швейную фабрику

Об этом журналистка написала в своем первом письме из колонии.

Как рассказал Игорь Ильяш, Катерина работает на швейной фабрике в небольшой бригаде, которая отшивает трикотажные изделия: джемперы, шапки, погоны, мелкие детали одежды (речь идет об элементах формы для курсантов МЧС). 

О своей работе он говорит — «абсолютно медитативное занятие».

— Как можно судить из письма, в целом она довольна, что бесконечное сидение в камере сменилось работой, — рассказывает Ильяш. — Катя сейчас помощница швеи. У неё 8-часовой рабочий день (я так понимаю, это с учетом перерыва на обед). Потихоньку адаптируется к условиям. «Я никогда не боялась труда. Он не бывает стыдным, недостойным. Любой труд почетен», — пишет она.

Говорит, что «к великому счастью» нашла на книжной полке в отряде «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Теперь читает.

Отдельно Катя просит прощения у тех, кто ей пишет в колонию: времени отвечать на письма совсем мало, это ведь не СИЗО. Но обещает, что постепенно постарается ответить всем. 

Письма и телеграммы теперь можно отправлять по адресу: 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3, ИК №4. Екатерине Андреевне Бахваловой.

Напомним, Катерина Андреева была задержана во время стрима на «Площади Перемен». Журналистку приговорили к двум годам лишения свободы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Как рассказал ее муж Игорь Ильяш сейчас Катерина шьет шапки, погоны, и мелкие детали формы курсантов МЧС.
 
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