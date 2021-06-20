США могут объявить о новом пакете санкций уже 21 июня

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Об этом сообщил руководитель Свободного театра Николай Халезин, который близок к переговорному процессу.

— На протяжении последнего года Соединённые Штаты сдерживали санкционный процесс против белорусского режима, стремясь синхронизировать его с Евросоюзом. На этот раз синхронизация должна произойти, и, как нам сообщили сегодня ночью, США могут объявить о новом пакете санкций уже завтра, 21 июня, — написал Николай Халезин.

Напомним, что ранее ЕС анонсировал новые санкции. Среди них – запрет кредитования, ограничение экспорта сигарет и нефтепродуктов