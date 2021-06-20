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ЧП в Польше: пожар съел почти полсотни зданий

20.06.2021 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Польше вспыхнул масштабный пожар


Фото: Perepichka News

Без крыши над головой остались больше 100 человек. К тушению возгорания привлекли спасателей и военных.
В поселке Нова-Била в Польше вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает RMF24 в воскресенье, 20 июня.

Пострадали 44 здания, ранены девять человек. Всего 112 человек остались без жилья.

Пожар вспыхнул в частном секторе с домами, соединенными между собой небольшими хозяйственными пристройками. Некоторые из них были деревянными - повреждения получил 21 жилой дом и 23 пристройки.

Пострадавших госпитализировали с ожогами и отравлением дымом. Один человек во время пожара упал с крыши и сломал позвоночник.

К тушению пожара привлекли 107 пожарных бригад, в которые входят 400 пожарных, а также около сотни представителей Войск территориальной обороны.
 
 
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В Польше вспыхнул масштабный пожар
 
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