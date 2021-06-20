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ОСВОД: за выходные в Беларуси утонули 17 человек

20.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ОСВОД: за выходные в Беларуси утонули 17 человек

За минувшую субботу (19 июня), а также за часть воскресенья (20 июня) в Беларуси на различных водоемах утонули 17 человек. Среди них – одна девочка подросток. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусское республиканское общество спасения на водах (ОСВОД).

Смерти на водоемах произошли во всех регионах Беларуси. Касательно смерти ребенка сообщается, что трагедия произошла в Могилеве, когда 15-летняя девочка пошла выгуливать собаку, но, оступившись, упала в воду. 

В целом сообщается что из общего количества примерно 70% смертей произошли в состоянии алкогольного опьянения. При этом порядка 20% из этих случаев произошли в местах, не предназначенных для купаний и отдыха.

Фото: Freepik

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Теги: Могилев
 
 
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За минувшую субботу (19 июня), а также за часть воскресенья (20 июня) в Беларуси на различных водоемах утонули 17 человек. Среди них – одна девочка подросток. Об этом...
 
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