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ОСВОД: за выходные в Беларуси утонули 17 человек
Источник материала: ОНТ
За минувшую субботу (19 июня), а также за часть воскресенья (20 июня) в Беларуси на различных водоемах утонули 17 человек. Среди них – одна девочка подросток. Об этом
Смерти на водоемах произошли во всех регионах Беларуси. Касательно смерти ребенка сообщается, что трагедия произошла в Могилеве, когда 15-летняя девочка пошла выгуливать собаку, но, оступившись, упала в воду.
В целом сообщается что из общего количества примерно 70% смертей произошли в состоянии алкогольного опьянения. При этом порядка 20% из этих случаев произошли в местах, не предназначенных для купаний и отдыха.
Фото: Freepik
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За минувшую субботу (19 июня), а также за часть воскресенья (20 июня) в Беларуси на различных водоемах утонули 17 человек. Среди них – одна девочка подросток. Об этом...
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