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Активисты-правозащитники заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией

20.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Активисты-правозащитники заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией

В знак протеста миграционной политики Евросоюза десятки активистов-правозащитников заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией.


Толпа требует распустить агентство «Фронтекс», охраняющее границы ЕС, и прекратить преследование мигрантов, которые хотят добраться до Западной Европы. Многие беженцы месяцами ожидают решения властей, живя в палаточных лагерях на хорватской стороне. Митингующие припарковали автомобили на трассе и достали плакаты с надписями «Остановите депортации» и «Нет нелегальных людей». Также они осуждают хорватскую полицию, обвиняя офицеров погранслужбы в грабежах, избиениях и даже сексуальном насилии над мигрантами.

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В знак протеста миграционной политики Евросоюза десятки активистов-правозащитников заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией. Толпа требует...
 
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