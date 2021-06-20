|
Активисты-правозащитники заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией
Источник материала: ОНТ
В знак протеста миграционной политики Евросоюза десятки активистов-правозащитников заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией.
Толпа требует распустить агентство «Фронтекс», охраняющее границы ЕС, и прекратить преследование мигрантов, которые хотят добраться до Западной Европы. Многие беженцы месяцами ожидают решения властей, живя в палаточных лагерях на хорватской стороне. Митингующие припарковали автомобили на трассе и достали плакаты с надписями «Остановите депортации» и «Нет нелегальных людей». Также они осуждают хорватскую полицию, обвиняя офицеров погранслужбы в грабежах, избиениях и даже сексуальном насилии над мигрантами.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В знак протеста миграционной политики Евросоюза десятки активистов-правозащитников заблокировали границу Боснии и Герцеговины с Хорватией. Толпа требует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)