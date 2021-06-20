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Новый приоритет белорусских рынков – Азия

20.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый приоритет белорусских рынков – Азия

Белорусские рынки переориентируются. Новый приоритет – поворот на Азию. Сейчас все заинтересованные министерства и ведомства работают над тем, чтобы максимально снизить издержки и потери.


Главный вопрос – каналы транспортировки. Речь в первую очередь о товарах, которые оказались под западными санкциями. В то же время импортозамещение и снижение затрат на производство продукции – тоже механизмы, которые поддержат экономику.  

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Под предлогом каких-то политических вопросов, наверное, скрывается экономика. Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции не достигали своей политической цели. Но под этими санкциями скрывалось другое, скрывались вопросы, связанные с разделением рынков, с выталкиванием конкурентов, и те же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси. И что мы в данном случае должны делать как государство? Защищать, естественно, свой экономический интерес. И для этого был разработан план».

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Белорусские рынки переориентируются. Новый приоритет – поворот на Азию. Сейчас все заинтересованные министерства и ведомства работают над тем, чтобы максимально...
 
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