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Новый приоритет белорусских рынков – Азия
Источник материала: ОНТ
Белорусские рынки переориентируются. Новый приоритет – поворот на Азию. Сейчас все заинтересованные министерства и ведомства работают над тем, чтобы максимально снизить издержки и потери.
Главный вопрос – каналы транспортировки. Речь в первую очередь о товарах, которые оказались под западными санкциями. В то же время импортозамещение и снижение затрат на производство продукции – тоже механизмы, которые поддержат экономику.
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Белорусские рынки переориентируются. Новый приоритет – поворот на Азию. Сейчас все заинтересованные министерства и ведомства работают над тем, чтобы максимально...
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