Новый приоритет белорусских рынков – Азия

Источник материала: ОНТ

Белорусские рынки переориентируются. Новый приоритет – поворот на Азию. Сейчас все заинтересованные министерства и ведомства работают над тем, чтобы максимально снизить издержки и потери.





Главный вопрос – каналы транспортировки. Речь в первую очередь о товарах, которые оказались под западными санкциями. В то же время импортозамещение и снижение затрат на производство продукции – тоже механизмы, которые поддержат экономику.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Под предлогом каких-то политических вопросов, наверное, скрывается экономика. Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции не достигали своей политической цели. Но под этими санкциями скрывалось другое, скрывались вопросы, связанные с разделением рынков, с выталкиванием конкурентов, и те же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси. И что мы в данном случае должны делать как государство? Защищать, естественно, свой экономический интерес. И для этого был разработан план».

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