В Армении проходят досрочные выборы в парламент

Источник материала: ОНТ

Армения снова избирает парламент. Досрочные выборы проходят в стране сегодня и уже отметились недовольством граждан в Ереване из-за длинных очередей на избирательных участках. Однако ажиотаж связан не столько с накалом политической борьбы, сколько с самой процедурой голосования.

Избиратели проходят двухфакторную идентификацию по паспорту и отпечаткам пальцев, затем получают по одному бюллетеню за каждую из баллотирующихся политических сил, а это 22 партии и 4 блока. На выбранный бюллетень нужно наклеить голограмму и запечатать его в конверт прежде, чем опустить в урну. Остальные бюллетени утилизируют.

Процесс довольно затянутый. Проголосовать могут свыше двух с половиной миллионов армян, при этом порога явки нет, выборы в любом случае состоятся. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов – на уровне 7%. Однако после выборов политическим силам необходимо сформировать стабильное парламентское большинство. Если этого не произойдёт, возможен второй тур.

Что до фаворитов гонки – их двое: это движение «Мой шаг», которое поддерживает исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, и блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна. К слову, в нынешних выборах участвуют сразу три бывших президента. Из-за этого велики опасения, что при любом исходе на улицах возможны новые противостояния. А ведь в Армении неспокойно вот уже полгода.

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