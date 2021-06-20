Ночью в Минске несколько экипажей ГАИ преследовали пьяного бесправника

Источник материала: ОНТ

Пьяный бесправник за рулем чужой Mazda устроил погоню сразу с несколькими экипажами ГАИ ночью 19 июня в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Подозрительный автомобиль заметили вечером 19 июня на ул. Ольшевского. Mazda резко выделялась из общего потока из-за манеры езды её водителя. Инспекторы подали водителю подозрительной иномарки сигнал об остановке, однако он его проигнорировал. Завязалась погоня, в ходе которой к инспекторам присоединились еще несколько экипажей ГАИ.

Водитель Mazda в ходе погони неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. В итоге задержать его удалось только на ул. Пономаренко.

Как выяснилось, 37-летний мужчина не имел водительских прав, а в момент погони и вовсе был пьян – в его организме было обнаружено 1,06 промилле. Кроме того, ранее минчанин неоднократно привлекался к административной ответственности.

В отношении мужчины были составлены административные материалы, в том числе за неповиновение законным требования милиционеров при исполнении ими служебных полномочий. Мужчина был доставлен во Фрунзенское РУВД Минска. Само авто было помещено на охраняемую стоянку.

К ответственности также будет привлечен владелец иномарки, доверивший управление своему нетрезвому пассажиру. Во время погони он также находился в салоне автомобиля.

Фото: Freepik

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