|
Видеофакт. В Варшаве чествовали белорусских медиков
20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В день медика в польской столице прошла акция в поддержку белорусских врачей.
Активисты благодарили за самоотверженную работу. В их руках можно было видеть плакаты «Дзякуй вам, белыя халаты», «Мы TUT.BY». Собравшиеся также упомянули белорусских политзаключенных и напомнили про санкции. Они скандировали: «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день медика в польской столице прошла акция в поддержку белорусских врачей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)