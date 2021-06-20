Видеофакт. В Варшаве чествовали белорусских медиков

Источник материала: Салiдарнасць

В день медика в польской столице прошла акция в поддержку белорусских врачей.





Активисты благодарили за самоотверженную работу. В их руках можно было видеть плакаты «Дзякуй вам, белыя халаты», «Мы TUT.BY». Собравшиеся также упомянули белорусских политзаключенных и напомнили про санкции. Они скандировали: «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам!»