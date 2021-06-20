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Видеофакт. В Варшаве чествовали белорусских медиков

20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В день медика в польской столице прошла акция в поддержку белорусских врачей.

Видеофакт. В Варшаве чествовали белорусских медиков

Активисты благодарили за самоотверженную работу. В их руках можно было видеть плакаты «Дзякуй вам, белыя халаты», «Мы TUT.BY». Собравшиеся также упомянули белорусских политзаключенных и напомнили про санкции. Они скандировали: «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам!»

 
 
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В день медика в польской столице прошла акция в поддержку белорусских врачей.
 
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